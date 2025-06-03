Ситидрайв запустил классический прокат автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону

Сервис Ситидрайв Рент вдвое расширил свою географию присутствия.

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Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв запустил в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону прокат автомобилей без оклейки на срок от одного дня до года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем «Рамблер Авто».

Услуга классического проката Ситидрайв Рент стала доступна во всех трех городах со 2 июня и позволяет свободно передвигаться в радиусе до 2 тысяч км от границ города присутствия сервиса. По умолчанию суточный пробег ограничен 250 км, но опционально доступна услуга безлимитного пробега.

Екатеринбуржцы могут выбрать между Chery Tiggo 7 Pro и Exeed LX. Жителям Краснодарского края доступны Changan UNI-T, Changan CS35 Plus, Changan CS55, Chery Tiggo 7 Pro и Coolray (BelGee). Ростовчанам предложены Changan UNI-T, Changan CS35 Plus, Changan UNI-S, Chery Tiggo 4 Pro и Coolray (BelGee).

Бронирование машины производится дистанционно через мобильное приложение Ситидрайв. При необходимости пользователи могут оформить услугу доставки автомобиля на заранее оговорённый адрес. Для возврата автомобиля клиенту тоже не нужно лично посещать офис: достаточно оформить заявку по нужному адресу через мобильное приложение.

«Мы уверены, что спрос на классическую аренду автомобилей продолжит расти. Планируем и дальше развивать это направление и вскоре появимся в новых российских регионах», — прокомментировал генеральный директор Ситидрайва Эдуард Мингажев.

С прошлого года прокат автомобилей Ситидрайва без оклейки доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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