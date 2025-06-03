В России создали отечественный аналог Android Automotive

Участие в разработке принимает АвтоВАЗ.

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К 2027 году на машинах российского производства появится отечественная цифровая система. ОС под названием «Аврора Авто» станет полноценной альтернативой зарубежным аналогам наподобие Android Automotive.

Как говорится в сообщении пресс-службы разработчиков, российская операционная система имеет функциональный и гибкий графический интерфейс, интегрированные сервисы и магазин приложений. В частности, «Аврора» имеет навигатор на базе 2ГИС и онлайн-кинотеатр Wink. Встроен в систему и голосовой оффлайн-помощник Enbisys.

Премьера прототипа состоялась на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Разработкой занимается компания «Открытая мобильная платформа», входящая в структуру «Ростелекома».

«Полноценный вывод продукта на рынок мы планируем в течение двух лет», — рассказал заместитель главы «Ростелекома» Дарий Халитов на презентации в Нижнем Новгороде.

В список компаний, участвующих в разработке, помимо «Итэлма» и ФГУП «НАМИ», входит АвтоВАЗ. Логично предположить, что автомобили Lada будут первыми, на которых появится отечественная операционная система.

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