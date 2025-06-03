В России презентовали Hongqi H6: сколько стоит и какие характеристики у лифтбека

Премиальный лифтбек появится в продаже в российских автоцентрах уже 4 июня.

© Алексей Батушенко

В Москве прошла закрытая премьера спортивного лифтбека Hongqi H6. В ходе презентации была объявлена дата старта продаж, названа стоимость новинки и раскрыты подробные технические характеристики.

Как рассказал корреспондент «Рамблер Авто» с презентации, покупатели смогут выбрать между комплектациями Deluxe и Dynamic. Стоимость лифтбека в стандартном оснащении — 3 890 000 рублей, расширенная версия стоит на 200 тысяч рублей дороже — 4 090 000 рублей.

В базовую комплектацию включены спортивные сиденья, водительское кресло с функцией массажа, приборная панель на 12,3 дюйма, 12,6-дюймовый сенсорный экран, передние и задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с 12 динамиками. Более дорогая комплектация отличается не только оборудованием, но и технически. Если Deluxe положена полностью независимая подвеска (McPherson — спереди и многорычажная — сзади), то Dynamic получил подвеску с адаптивными амортизаторами, которые автоматически регулируются в зависимости от дорожных условий.

© Алексей Батушенко

Моторная конфигурация всего одна: рядный 2,0-литровый турбодвигатель с мощностью 245 л.с. и тягой 380 Н·м. Стыкуется мотор с 8-ступенчатым «автоматом», мощность передаётся только на передние колеса. Скорость до 100 км/ч Hongqi H6 набирает за 6,8 секунды, максимальная скорость — 230 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме составляет 6,8 литра на 100 км. На выбор водителю доступны четыре режима езды: экономичный, спортивный, комфортный и индивидуальный.

Относится седан к популярному в России средназмерному классу: длина составляет 4991 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1452 мм, расстояние между осями составляет 2920 мм. Минимальная вместимость багажника — 500 литров груза, максимальная, со сложенным вторым рядом сидений, — 1600 литров. «Обута» машина в шины на 19-дюймовых дисках.

Hongqi H6 — одна из трёх анонсированных новинок китайской компании в России в 2025 году. В скором времени также состоится премьера полноразмерного кроссовера HS7, а в дальнейшем планируется дебют бизнес-седана Hongqi L1.

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