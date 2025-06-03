АвтоВАЗ объявил дату и время презентации кроссовера Lada

Премьера паркетника на ПМЭФ-2025 будет не единственной.

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Ведущий российский автоконцерн АвтоВАЗ раскрыл точную дату и время премьеры своего кроссовера. Презентация первого паркетника в модельном ряду Lada состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня.

«Торжественная презентация состоится 18 июня в 13:00 в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра «Экспофорум», — говорится в сообщении тольяттинского концерна.

© АВТОВАЗ

В линейке АвтоВАЗа никогда раньше не было полноценных городских кроссоверов. Lada X-Cross 5 2023 года не считается, так как модель являлась перелицованным «китайцем» FAW Bestune T77 и собиралась на заводе в Санкт-Петербурге.

Помимо кроссовера, АвтоВАЗ пообещал показать на ПМЭФ-2025 ещё одну новинку. Каких-либо подробностей и инсайдов об этой премьере нет.

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