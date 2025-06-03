Глава АвтоВАЗа сообщил о снижении продаж автомобилей Lada на 26%

Максим Соколов назвал также три основные причины снижения спроса на автомобили тольяттинского концерна.

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Лидер российского рынка легковых автомобилей, концерн АвтоВАЗ с начала 2025 года потерял четверть объёма продаж в сравнении с январем-апрелем прошлого года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025).

«Продажи Lada за пять месяцев составили 131 204 автомобиля. Это примерно на четверть, 26,3%, меньше, чем в 2024 году», — приводит слова Соколова информационное агентство «РИА Новости».

Топ-менеджер отметил, что сократилось и производство автомобилей, однако не стал вдаваться в подробности по цифрам.

Среди главных причин падения продаж и сокращения объёма выпуска президент АвтоВАЗа назвал демпинг со стороны китайских автомобилей, высокую ключевую ставку ЦБ и ужесточение условий кредитования.

Прошлый год стал для российского автогиганта одним из самых успешных за последние 10 лет. С конвейеров на заводах в Тольятти и Ижевске сошло 525 525 автомобилей (+40% относительно 2023 года) и было продано 458 933 единиц (+30,2%).

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