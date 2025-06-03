Продажи новых автомобилей в России в мае упали на 30%

Отечественный авторынок не удержал высокую планку после результативного апреля.

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После преодоления психологически важной отметки в 100 тысяч автомобилей в апреле российский рынок новых легковых машин вернулся к двузначным показателям. По итогам мая продано 90 709 штук, следует из ежемесячного отчёта Минпромторга РФ, опубликованного 3 июня.

По сравнению с предыдущим месяцем спрос на легковушки упал на 11%. Ещё сильнее рынок просел в годовом выражении: минус 28% в относительно мая 2024 года.

Всего за первые пять месяцев текущего года продано 437 099 легковых автомобилей, что на 26% меньше января-мая 2024-го, когда россияне купили 590 991 штук.

Ушли в минус и все остальные сегменты отечественного рынка: в диапазоне от 22% до 33% в месячном срезе. В годовом выражении лёгкие коммерческие автомобили (LCV) упали на 22% (7640 штук по итогам мая), автобусы — на 49% (709), грузовики — на 63% (3438).

Суммарно по итогам последнего месяца весны в России продано 102 496 новых транспортных средств, что на 12% меньше, чем в апреле. В сравнении с маем 2024 года рынок сократился на 30%.

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