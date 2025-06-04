Продажи электро- и гибридных автомобилей в России упали на 62%

Обнародованы результаты продаж электрифицированных автомобилей в последнем месяце весны 2025 года.

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Спрос на новые электрические автомобили в России за год сократился практически на две трети. Об этом сообщил Минпромторг РФ в отчёте по продажам за май.

По данным ведомства, в последнем месяце весны было продано 3,7 тысяч батарейных и гибридных машин: 815 и 2 939 соответственно. Это на 62% меньше в сравнении с маем прошлого года, когда объём реализации составил около 9,7 тысяч единиц. В то же время доля произведенных в России электрифицированных машин выросла с 18% до 20%.

Сократились продажи чистых «электрокаров» и гибридов в месячном срезе. Относительно апреля с результатом 4 тысяч единиц спрос сократился на 8%. С другой стороны, двумя месяцами ранее, в марте, россияне купили всего 2499 новых автомобиля на электрических источниках питания.

Доля электрических машин на рынке в мае составила 3,6%. Всего за прошлый месяц в России было продано 102 496 автомобилей.

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