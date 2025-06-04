Названы самые продаваемые автомобили в России в мае

Две модели АвтоВАЗа впереди, Haval Jolion — в топ-3.

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Автомобили семейства Lada Granta 33-й месяц подряд возглавили рейтинг продаж в России. По итогам мая бестселлер АвтоВАЗа разошёлся тиражом 12 033 единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В годовом выражении объём продаж «Гранты», правда, сократился на 35,1%. Но ещё больше, 51,9%, потеряла Lada Vesta, занявшая второе место в списке продаж с результатом 6559 штук.

На третьем месте расположилась лучшая иномарка — китайский Haval Jolion, который обрел 4586 владельцев, что на 27,8% меньше в сравнении с маем прошлого года. Далее расположились Chery Tiggo Pro Max 7 (2757 штук, -45,8%) и Lada Niva Legend (2600, -29,3%).

В топ-10 самых популярных легковых автомобилей по итогам мая также попали Changan Uni-S (2542, -27,9%), Belgee X50 (2404, -33,2%), Geely Monjaro (2390, -18,5%), Chery Tiggo 4 (2331, новая модель на рынке) и Lada Niva Travel (2288, -28,3%).

В общей сложности в мае было продано 91 218 новых легковых машин. Это на 28,3% меньше, чем годом ранее.

Продажи новых автомобилей в России в мае упали на 30%