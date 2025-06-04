Стали известны технические подробности о дорожном гиперкаре Porsche 963 RSP

Машину построят в единственном экземпляре.

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Меньше двух недель осталось до презентации уникального гиперкара Porsche 963 RSP. Автомобиль будет построен на базе лемановского гиперкара 963 и станет первым за полвека дорожным исполнением спортпрототипа из гонок на выносливость после 917 в середине 70-х.

Подробности Porsche держит в секрете и раскроет их на презентации в рамках «24 часов Ле-Мана», которые пройдут 14 и 15 июня. Однако некоторыми инсайдами поделился портал Carscoops.

Модель будет выпущена по индивидуальному заказу, то есть в единственном экземпляре. 963 RSP получит новые фары и задние фонари, а также наружные зеркала. Конструкцию кузова переделают под требования безопасности на дорогах общего пользования. В то же время салон, как ожидается, будет похож на гоночный кокпит, но только — вместительнее и комфортнее.

Силовая установка RSP будет идентична гоночному двигателю. Это значит, что машина получит 4,6-литровый V8 с двойным турбонаддувом в связке с электромотором. В гоночном гиперкаре мощность ограничена 670 л.с. для соответствия техническому регламенту. На дорожной машине такого ограничения наверняка не будет.

Ну и наконец, есть версия, кто станет владельцем единственного экземпляра Porsche 963 RSP. Подсказка кроется в самом названии, так как RSP — это инициалы знаменитого гоночного американского менеджера Роджера Пенске, команда которого и представляет Porsche в WEC и IMSA. Таким образом, 963 повторит путь своего дальнего родственника, ведь дорожная версия 917 была построена для графа Грегорио Росси ди Монтелеры, одного из владельцев компании Martini, которая в 70-х была титульным спонсором заводской команды Porsche.

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