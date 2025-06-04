Аэродинамичнее и дальнобойнее: рассекречены подробности о новом Nissan Leaf

Автомобиль получит необычную крышу и абсолютно новый кузов.

© Nissan

Японская компания Nissan раскрыла первые подробности об электромобиле Leaf третьего поколения. Новый электрокар аэродинамически эффективнее своих предшественников и способен преодолеть на одном заряде большее расстояние, сообщает CarBuzz.

Автомобиль будет иметь коэффициент аэродинамического сопротивления 0,25. Для сравнения, на Leaf второго поколения этот показатель составляет 0,28. Среди других изменений — плоские дверные ручки вместо выступающих, активные жалюзи решетки радиатора.

Отдельно стоит отметить такое интересное решение, как электрохромная панорамная крыша. Крыша разделена на зоны, которые затемняются независимо от других. То есть каждый человек в машине сможет регулировать уровень затемнения над собой.

© Nissan

Ещё в конце марта стало известно, что Leaf третьего поколения получит новую, 800-вольтовую архитектуру CMF-EV, и полностью сменит кузов. Модель нового поколения — просторный семейный кроссовер, а не хэтчбек, как в первом и втором поколениях.

Обнародованы и примерные цифры по запасу хода. От зарядки до зарядки новая «электричка» способна проехать 300-500 км. Дальнобойность предыдущей модели — 200-220 км.

Презентация Nissan Leaf третьей генерации запланирована на июнь. В продаже новинка появится до конца нынешнего года.

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