Советская «Нива» 1984 года выпуска выставлена на аукцион в США

Легендарный внедорожник будет продан на торгах в Пеббл-Бич.

© Pebble Beach

Советский автомобиль ВАЗ «Нива 2121» 1984 года выпуска выставлен на аукцион. Причём торги пройдут не где-нибудь, а в рамках ежегодного Конкурса элегантности в американском Пеббл-Бич.

Как сообщает портал Classic Driver, «Нива» бежевого цвета находится в приличном состоянии. Да и пробег у неё небольшой для 41-летней машины — всего 44 114 км.

© Pebble Beach

Автомобиль — стандартный, без каких-либо модификаций. Под капотом установлен 1,6-литровый атмосферный четырехцилиндровый мотор мощностью 80 л.с. За переключением передач отвечает механическая 5-ступка, привод, естественно, — полный.

В общем-то в экземпляре нет ничего особенного. Как тогда «Нива» попала на эксклюзивный аукцион?

«Это культурный артефакт, часть советской истории 80-х. Понятие «коллекционный автомобиль» в наше время постоянно меняется. Но данную машину можно со всей уверенностью назвать коллекционной, учитывая её историю и репутацию», — рассказали организаторы аукциона классических автомобилей Gooding & Company

Торги пройдут 18 августа. О том, какую сумму организаторы аукциона планируют выручить за «Ниву», не уточняется.

© Pebble Beach

В 80-х и 90-х внедорожник «Нива» экспортировался в более чем 100 стран мира. Эта машина не раз выходила на старт ралли «Париж-Дакар» и в 1982 году под управлением французского гонщика Жан-Клода Приавона заняла второе место.

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