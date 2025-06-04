Рассекречена вторая новинка АвтоВАЗа на ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербурге покажут сразу две новинки Lada.

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Накануне компания АвтоВАЗ заинтриговала, сообщив, что представит сразу две новинки 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме две новинки. Одна из них — кроссовер, а по второй модели какой-либо информации предоставлено не было.

Среди версий в СМИ — новая «заряженная» Lada Vesta, минивэн, фургон или электрическая версия одной из актуальных моделей. Но, судя по всему, все эти предположения оказались далеки от действительности.

По сведениям инсайдерского телеграм-канала «Автопоток», АвтоВАЗ покажет на ПМЭФ-2025 рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel. Старт продаж этого автомобиля запланирован на вторую половину текущего года.

От актуальной Niva Travel новая версия прежде всего отличается технически. Внедорожник получил рядный 1,8-литровый мотор мощностью 90 л.с., тогда как дорестайлинговая модель оснащается двигателем рабочим объёмом 1,7 литра с отдачей 80 сил. Кроме того, полностью обновлена передняя часть машины: новый бампер, пластиковые детали, а также светодиодные фары вместо галогеновых.

Актуальная версия Lada Niva Travel дебютировала в 2020 году. Внедорожник стабильно входит в десятку самых продаваемых автомобилей в России.

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