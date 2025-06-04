Состоялась премьера рестайлингового Kia Sportage

Самый продаваемый автомобиль Kia изменился внешне и уменьшился в габаритах.

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Корейская компания Kia представила обновленную версию своего бестселлера, кроссовера Sportage пятого поколения. Популярный паркетник поступит в продажу до конца 2025 года.

Главное отличие обновленного Sportage — внешний облик, который изменился достаточно сильно. Радиаторная решётка стала массивнее и шире, а передний бампер обзавёлся хромированной планкой по примеру обновлённого паркетника Kia Sorento. Фары стали вертикальными, ходовые огни получили L-образную форму. Задние фонари обрели новое графическое оформление. Передний и задний бамперы тоже переделаны.

Кроссовер стал чуть меньше в размерах в сравнении с дорейсталинговой моделью: длина составляет 4540 мм (-120), ширина — 1865 мм, высота — 1645 мм (-15), колёсная база — 2680 мм (-75). Вместимость багажника зато выросла на 44 литра — до 587 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда объём грузового отсека увеличивается до 1776 литров (+43).

Рестайлинговый Sportage не сильно отличается от актуальной версии. Внедорожник получит две моторные версии — топливную и гибридную:

1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., коробка передач — 6-ступенчатая механика или 7-скоростной «робот», передний привод;

1,6-литровый турбомотор с подзаряжаемым гибридом на 47,7 кВт, общая мощность системы составляет 239 л.с. Коробка передач — 6-скоростной «автомат». Привод может быть как полным, так и передним.

В продаже на мировых рынках Kia Sportage появится в третьем квартале текущего года. Стоимость будет названа ближе к поступлению новинки в автосалоны.

Kia Sportage выпускается с 1993 года. За 32 года на рынке кроссовер разошёлся тиражом 7 млн экземпляров и получил свыше 50 различных наград. С 2003-го по 2022-й популярный «кореец» собирался в России на заводе «Автотор» в Калининграде.

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