Ford объявил пять отзывов за один день

Две неисправности могут привести к возгоранию автомобиля.

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Американский концерн Ford продолжает ставить рекорды по численности и темпам отзывов на ремонт ранее проданных автомобилей. На прошлой неделе «голубой овал» объявил о возврате 1 млн машин, а теперь за один день анонсировал пять сервисных компаний.

По информации портала Carscoops, два из пяти отзывов связаны с угрозой возгорания. На 6,7 тысячи автомобилей, среди которых Ford Corsair Escape, Nautilus, Maverick и Bronco Sport, обнаружена проблема перегрева блока двигателя. Это неполадка может привести к пожару в моторном отсеке.

Ещё на 1797 машинах, таких как вышеназванные Corsair, Bronco и Maverick, возможен выброс паров масла и топлива в подкапотное пространство, что тоже чревато воспламенением.

Причиной третьего отзыва стали дефектные шатуны, которые могут привести к повреждению и отказу двигателя. Эта проблема обнаружена на 154 машинах: Transit, F-150 и Explorer. Ещё на 30 679 внедорожниках Lincoln Nautilus может со сбоем работать экран мультимедийной системы.

Ну и наконец, под пятый и последний отзыв попал пикап F-150 Lightning. На 192 экземплярах выявлен дефект системы контроля давления в шинах: сигнальная лампа на приборной панели не загорается при спущенном колесе.

Некоторые неисправности будут устранены путем обновления софта бортового компьютера. Для устранения, других проблем потребуется замена комплектующих, как, например, обогреватель двигателя.

С начала года Ford организовал уже свыше 50 отзывных кампаний. Общее количество отозванных автомобилей уже приблизилось к отметке 2 млн единиц. Таких показателей нет ни у одного другого автопроизводителя в мире.

Ford отзывает 1 млн автомобилей