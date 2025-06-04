Final edition: представлена прощальная версия 1877-сильного гиперкара Pininfarina Battista

Один из самых мощных электрических гиперкаров в мире получил спецверсию.

© Automobili Pininfarina

Итальянское дизайн-ателье Automobili Pininfarina объявило о выходе прощальной версии уникального автомобиля Pininfarina Battista. Больше модификаций мощного электрокара не планируется.

Компания, названная в честь своего основателя, дизайнера и инженера Баттисты «Пинин» Фарины, большую часть своей 95-летней истории занималась доводкой и тюнингом уже готовых моделей. Battista — первый и единственный оригинальный гиперкар Automobili Pininfarina.

© Automobili Pininfarina

Модель выпускается с 2019 года отдельными сериями: Nino Farina — в честь первого чемпиона мира Формулы-1 Нино Фарины, Targamerica был построен специально для легенды баскетбола Майкла Джордана, а Gotham и Dark Knight посвящены франшизе о Бэтмене. Теперь в линейке появилась версия Final Edition в честь 95-летия со дня основания дизайнерского ателье.

Автомобиль окрашен в броский красный цвет с глянцевым эффектом, в нижней части кузова вдоль порогов проходит яркая золотая полоса. Внешняя часть раздвоенного заднего спойлера — полностью золотого цвета. Пятиспицевые литые диски получили серебристый окрас по контуру, а тормозные суппорта, проглядывающие между спицами, покрашены в матовый черный цвет.

Спортивные сиденья обтянуты черной алькантарой и натуральной кожей с черно-золотой строчкой, которая перекликается с дизайном кузова. Есть в салоне несколько логотипов «95» с золотой вышивкой. Дополняют интерьер аналоговые циферблаты на приборной панели, сделанные из алюминия, и карбоновые элементы отделки.

© Automobili Pininfarina

Мощнее суперкар Battista не стал. Впрочем, необходимости в прибавке мощности и не было, ведь электрическая четырёхмоторная установка, разработанная хорватской компанией Rimac Automobili, выдаёт сумасшедшие 1877 л.с. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за две секунды, до 200 км/ч – за 12 секунд. Максимальная скорость достигает 350 км/ч.

Уникальность и эксклюзивность Pininfarina Battista подчеркивает лимитированный тираж. Всего будет выпущено 150 машин. Все автомобили собираются вручную, последний экземпляр покинет мастерскую в ​​Турине в конце этого года.

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