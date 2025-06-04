Tesla Model 3 оборудовали 9,2-литровым бензиновым V8 мощностью 1700 л.с.

В США случайно построили бензиновый лифтбек Tesla.

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Забавная история произошла в американском дрэг-рейсинге. Местные автоумельцы собирались установить электродвигатель на Ford Mustang 1968 года, но смелый проект закончился самым неожиданным образом. На выходе получился Tesla Model S с бензиновым мотором мощностью под 2000 л.с.

Как сообщает Auto Motor und Sport, специалисты не смогли интегрировать 1020-сильную электрическую установку Tesla Model S Plaid в машину 57-летней давности. Размышляя, что делать с разобранным батарейным автомобилем, они решили попробовать установить под капот 9,2-литровый V8. Так лифтбек и обзавёлся бензиновым мотором, который при помощи двух турбокомпрессоров выдает сумасшедшие 1700 л.с.

«Если настроить турбины должным образом, можно увеличить мощность и до 2200 сил», — рассказали разработчики.

Заменой мотора модификация Tesla Model S не ограничилась. Была установлена 3-ступенчатая автоматическая коробка передач. Под рукоятку переключения скоростей модернизировали центральную консоль в салоне. А заднюю ось заменили на 9-дюймовый мост, как на классическом маслкаре Ford. «Обули» экс-электрическую машину в гоночные слики.

Результат не заставил долго ждать. В заезде на дрэг-стрипе Tesla Model S преодолел четвертьмильную дистанцию за 8,4 секунды, что на секунду быстрее обычной версии с электрическим мотором.

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