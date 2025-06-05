В России хотят сделать обязательными физические кнопки в автомобиле

Авторы инициативы сравнили современные автомобили со смартфонами.

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Требования по оснащению автомобилей минимальным набором физических кнопок могут прописать в российском законодательстве. Такое предложение было выдвинуто в рамках круглого стола в Общественной палате РФ.

В ходе обсуждения участники дискуссии отметили тренд на обилие дисплеев в машинах.. По их мнению, отказ от традиционных клавиш и регуляторов в салоне даже опаснее, чем разговор по телефону за рулем.

«Автомобиль всё больше напоминает смартфон или какой-то другой гаджет. ПДД строго запрещают водителю за рулем пользоваться телефоном. Экран мультимедиа — по сути, тот же смартфон. Не должен водитель на скорости отвлекаться и искать на дисплее, как ему изменить направление воздуха или включить подогрев сидений», — заявил заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак.

Предложено составить минимальный список функций автомобиля, которые должны управляться обычными кнопками. Соответствие этому перечню будет проверяться при выдаче разрешения на эксплуатацию транспортного средства в России.

Ранее корейский Hyundai и немецкий Volkswagen признали, что переход на сенсорные выключатели и переключатели в машинах был ошибкой, и вернули некоторые физические кнопки. Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) с 2026 года будет понижать рейтинг моделей с большим количеством виртуальных клавиш в салоне.

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