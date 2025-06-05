Ford отправит в отставку «заряженный» Focus ST

Линейка американского автопроизводителя останется без спортивных моделей впервые за 40 лет.

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Легендарный хетчбэк Ford Focus всё ближе к прекращению существования. Последний экземпляр сойдет с конвейера в конце 2025 года, а спортивная версия ST будет снята с производства ещё раньше.

Как стало известно Motor1, заказы на «заряженный» хэтчбек больше не принимаются. По крайней мере автомобиль ещё доступен в автосалонах в большинстве европейских стран.

«Все заказы на Focus ST забронированы до конца производства», — рассказали в представительстве «голубого овала».

Ford Focus ST дебютировал в 2001-м и за 24 года сменил четыре поколения. С прекращением его выпуска американский концерн останется без «заряженных» моделей, которые неизменно выпускались с 1984 года. Предпоследняя машина из спортивной линейки, Ford Fiesta ST, была снята с производства в 2023-м.

После завершения производства Focus в ноябре текущего года Ford сосредоточится на выпуске электромобилей, кроссоверов и внедорожников.

Уходит эпоха: Ford прекратит выпуск Focus в конце 2025 года