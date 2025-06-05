Хот-хэтч Toyota GR Yaris получил новый аэродинамический обвес

Дорожная версия раллийного автомобиля обрела более агрессивный внешний вид, и не только.

© HKS

Спортивный хэтчбек Toyota GR Yaris станет ещё аэродинамичнее. Оснащенный мощным трехцилиндровым турбодвигателем и полным приводом автомобиль получил трековый аэродинамический обвес, как на гоночной модели для японской серии Super Endurance.

Аэронабор Type-S Gen2 был разработан японской компанией HKS, специализирующейся на тюнинге автомобилей. GR Yaris получил новый передний сплиттер из легкого и прочного армированного стеклопластика. Из этого материала сделана и новая «боковая юбка». На двери багажника установлен большой спойлер со стойками в форме лебединой шеи. Дополняют новый, более агрессивный образ хот-хэтча аэродинамические обтекатели по обоим краям заднего бампера с карбоновыми плавниками.

© HKS

Отмечается, что обновления разработаны не только для красоты автомобиля, но и обеспечивают более высокую аэродинамическую эффективность. Какие-либо цифры не приводятся. Но тот факт, что Type-S Gen2 установлен на настоящем гоночном Yaris, косвенно свидетельствует о работоспособности этих новинок.

Новый аэродинамический пакет Toyota GR Yaris обойдётся в $2984 или 234 тысячи рублей. Стоимость «заряженного» хэтчбека в стандартном оснащении — $55 490, что составляет 4,3 млн в перерасчёте на рубли.

Toyota выпустит новый «заряженный» GR Yaris в стиле раллийной версии