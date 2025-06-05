Эксперт объяснил, почему резко сократились поставки новых автомобилей в Россию

Импорт машин рухнул более чем на две трети.

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В мае 2025 года в Россию было завезено 17,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 74% меньше, чем годом ранее, когда объём импорта составил 68,9 тысяч штук, об этом рассказали аналитики отечественного рынка в эфире «Автостат Оперативка».

«По новым автомобилям мы видим минус 74% к маю прошлого года. Есть падение и к апрелю (в предыдущем месяце было поставлено 33,8 тысяч машин – прим. ред). Вопрос, почему», — отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов

Практически две трети всех майских поставок пришлись на Китай — 71%. На втором месте находится Киргизия с долей 9,1%, замыкает топ-3 стран-импортеров Южная Корея, из которой завезли 7,2% от всех новых легковушек в мае. Следом расположились Белоруссия и Казахстан с долей 4,8% и 2,8%.

«Фактически перестали везти Chery – эти автомобили «гонят» только через сборку. Завезли также очень мало Geely. Основной импорт пришелся на Changan, немного на Haval и всякую «альтернатива». Связано это с перераспределением сборки и импорта. То есть заводы запустились и собирают», — объяснил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лидером среди марок в импорте автомобилей в май стал как раз вышеназванный Changan, а самой ввозимой моделью оказался кроссовер Changan UNI-S.

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