Volvo представила первый в мире «умный» ремень безопасности

Адаптивный ремень за пару мгновений просчитывает множество параметров.

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Компания Volvo в далеком 1959 году стала первым в мире автопроизводителем, установившим на свои машины трехточечные ремни безопасности. Спустя полвека шведская фирма снова стала пионером в области разработки средств пассивной безопасности автомобиля.

В четверг, 5 июня, Volvo представила первый в мире многофункциональный ремень безопасности. Удерживающее устройство оснащено внутренними и наружными датчиками, определяющими рост, вес и телосложение водителя или пассажира.

В зависимости от зафиксированных показателей система автоматически выставит натяжение ремня. Если, например, человек с небольшим весом, то усилие ремня безопасности будет меньше, чтобы в экстренной ситуации человек не получил переломов ребер. Тяжелый пассажир, наоборот, будет удерживаться сильнее во избежание удара головой о ветровое стекло или руль.

© Volvo

Кроме того, как отметили разработчики, устройство за считанные секунды определяет силу и направление удара, скорость машины, а также позу водителя/пассажира. На основе этих данных система выбирает наиболее подходящие параметры нагрузки.

Система уже прошла все необходимые краш-тесты в Центре безопасности Volvo Cars и получила разрешение на эксплуатацию. Первым автомобилем с «умными» ремнями безопасности станет электрокар Volvo EX60, дебют которого состоится в 2026 году.

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