375 тысяч машин и 6 моделей: российский завод Haval подвел итоги шести лет работы

Предприятие китайского автопроизводителя в Туле отмечает день рождения.

© Виталий Белоусов/РИА Новости

5 июня исполнилось шесть лет с запуска российского завода Haval на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области. Пресс-служба отечественного офиса рассказала о достижениях предприятия за эти годы.

С июня 2019 года предприятие выпустило 375 тысяч автомобилей. Линейка производимых моделей состоит из шести кроссоверов: Jolion, F7, F7x, Dargo, H3 и H7.

Сегодня на площади 183 000 м² расположены производственные цеха, в которых проводится штамповка, сварка, окраска и сборка. Здесь также находится кластер по изготовлению автокомпонентов, где выпускаются компоненты выхлопной системы, сидений и деталей интерьера.

«С каждым годом производственный комплекс Haval становился все более масштабным и технологичным», — рассказали в российском представительстве компании.

В 2024 году на территории завода в Тульской области была открыта площадка по производству двигателей. Тут осуществляется сборка двух фирменных турбомоторов: 1,5-литрового агрегата мощностью 150 сил и 2,0-литрового на 192 л.с.

По итогам прошлого года тульский завод Haval выпустил 130 тысяч машин. По объему выпуска предприятие уступило только АвтоВАЗу, с конвейеров которого в Тольятти и Ижевске сошло 525 225 легковых и легких коммерческих машин.

Китайские автомобили в России: какие марки, где и как собирают, кто продаёт