Супергибрид Galaxy Starship 7 можно будет купить в России

Китайский паркетник оснащен силовой установкой на 320 л.с. и проезжает на полном баке и заряженной батарее свыше 1400 км.

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Новый кроссовер Geely Galaxy Starship 7, поступивший в продажу в Китае в ноябре 2024 года, готовят к старту продаж в России. Модель находится в процессе сертификации, необходимой для выхода на отечественный рынок.

По сведениям источника портала «Китайские автомобили», в России сертифицируют модель китайской сборки с гибридной силовой установкой.

«Уже известны возможные варианты названия Starship 7 для рынка России. Наиболее вероятные из них – Geely EX5 EM-i и Geely EX5 PHEV», — рассказал источник.

Неизвестно, в какой технической комплектации привезут Galaxy Starship 7 в России. На родине в Китае кроссовер предлагается с силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового атмосферного бензинового мотора мощностью 112 л.с. и электродвигателя на 218 л.с. В смешанном режиме гибрид проезжает без дозаправки и зарядки до 1420 км, запас хода в электрическом режиме — от 101 до 150 км в зависимости от ёмкости тяговой батареи.

Среднеразмерный кроссовер имеет габариты 4740x1905x1685 мм при колёсной базе 2755 мм. Построена машина на новейшей платформе Geely GEA (Global Intelligent New Energy Architecture). На этой «тележке» базируется и новый флагман Galaxy L9.

Стоимость Galaxy Starship 7 в КНР — 97,8-130,8 тысячи юаней или 1,1-1,45 млн рублей. С начала продаж в конце прошлого года кроссовер разошёлся тиражом 74 тысяч экземпляров.

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