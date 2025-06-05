Honda устроила проводы Civic Type R в Европе: анонсирована спецверсия Ultimate Edition

Покупатели не только станут владельцами лимитированной машины, но и получат подарочный набор от японской компании.

© Honda

Культовый спортивный хэтчбек Honda Civic Type R в 2026 году покинет рынок в Европе и Великобритании. Причина — бензиновый хот-хэтч не соответствует новым экологическим стандартам. На прощание «японцы» выпустят ограниченную серию Ultimate Edition.

Civic Type R из прощальной линейки будут окрашены в классический для Honda белый цвет. Капот и двери получат красные полосы, а крыша — черный цвет. Пороги, задний спойлер и даже центральный туннель в салоне будут отличаться карбоновыми элементами. Из других любопытных решений: в салоне появилось дополнительное освещение подстаканника и пространства для ног, а при открывании дверей на землю рядом проецируется логотип Type R.

Также каждый покупатель Ultimate Edition получит подарочный набор: карбоновый брелок для ключей, фирменные напольные коврики и изготовленные по спецзаказу чехлы для сидений.

Технически спецверсия не отличается от базовой. Машине полагается 2,0-литровая «турбочетверка», передающая 324 л.с. на передние колеса через механическую коробку. До «сотни» хот-хэтч разгоняется за 5,4 секунды и развивает максимальную скорость 275 км/ч.

Стоимость пока не разглашается, но наверняка Ultimate Edition окажется намного дороже обычного Type R, ценник на который начинается от $68 тысяч или 5,3 млн рублей. Тем более серия будет жестко лимитированной. Всего Honda выпустит 40 экземпляров: 30 для европейского рынка и 10 – для британского.

В Таиланде построили эффектный 350-сильный спорткар с мотором от Honda Civic