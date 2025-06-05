Mercedes-Benz начал сборку электроседана CLA с помощью новых технологий

Специально под выпуск нового батарейного автомобиля немецкая компания обновила завод, построенный в начале 90-х.

© Mercedes-Benz

Седан Mercedes‑Benz CLA третьего поколения встал на конвейер. Производство новой модели из семейства компактных автомобилей налажено на обновленном заводе в немецком Раште, сообщила пресс-служба «трехлучевой звезды».

Пока на сборочную линию встала только электрическая версия, гибридный CLA поступит в производство осенью текущего года. В дальнейшем также будет налажен их выпуск на китайском заводе Beijing Benz в Пекине.

Электрический седан CLA оснащается силовой установкой на 272 л.с. и 335 Н·м в версии с передним приводом. Полноприводный вариант получит агрегат мощностью 354 л.с. и 515 Н·м крутящего момента. Базируется «электричка» на 800-вольтовой платформой с технологией быстрой подзарядки. Пополнить запас батареи на 300 км можно будет всего за 10 минут. Запас хода на одном заряде 792 км для 2WD и 771 км — для AWD.

Старт продаж электрического Mercedes‑Benz CLA третьего поколения запланирован на июль текущего года.

Обновленный завод Mercedes-Benz: ChatGPT, ИИ-мониторинг и «цифровой двойник»

Производство CLA было перенесено с венгерского завода Mercedes-Benz в Кечкемете. Специально под выпуск новинки предприятие Раште было значительной модернизировано.

В ходе модернизации завод был полностью переведен на работу на 100-процентной экологически чистой электроэнергии. Для повышения эффективности производства сотрудники Mercedes-Benz теперь используют ChatGPT и систему визуализации «цифровой двойник». Кроме того, при конвейерной окраске кузова отныне задействован искусственный интеллект, проверяющий качество лакокрасочного покрытия (ЛКП) в финальной стадии работы.

Обновление завода, построенного в 1992 году, обошлось Mercedes-Benz в несколько сотен тысяч евро.

Дизайнер Mercedes-Benz предсказал, что ИИ отнимет у него работу через 10 лет