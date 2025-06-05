Ford отзывает почти полмиллиона внедорожников Explorer

Об этой проблеме компания знала с 2019 года, но примет меры только сейчас.

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Американская компания Ford буквально вчера объявила за один раз пять отзывов, а сегодня анонсировала ещё одну сервисную кампанию. Обязательному визиту в официальный ремонтный центр подлежат около 500 тысяч автомобилей, сообщает Carscoops.

Отзыв распространяется только на одну модель — рамный внедорожник Ford Explorer. Возврату подлежат 492 145 экземпляров, выпущенных в 2016 и 2017 годах.

Столь массовая сервисная акция связана с проблемной обшивкой центральной стойки кузова. Как с внешней, так и с внутренней стороны облицовка может отвалиться, что в первом случае чревато опасными последствиями для других участников дорожного движения, а во втором может раздражать и отвлекать водителя.

В Ford признали наличие проблемы и рассказали, что ранее получили 1482 гарантийных претензии из-за отвалившейся обшивки. Случаев с травмами участников дорожного движения или повреждениями других транспортных средств не зафиксировано. Причём, как выясняется, в «голубом овале» впервые узнали о проблеме ещё в 2019 году, но тогда не придали ей большого значения.

Сейчас Ford разрабатывает меры по устранению неисправности, а пока компания рекомендует владельцам проблемных внедорожников осмотреть крепеж обшивки центральной стойки.

Ford отзывает 1 млн автомобилей