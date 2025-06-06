Представлен модернизованный Lotus Emira с новой комплектацией

Спорткар получил улучшенные настройки и дополнительную версию.

© Lotus

Британская компания Lotus обновила свой последний спорткар Emira с двигателем внутреннего сгорания, дебютировавший в 2021 году. Купе получил новую моторную модификацию и набор различных технических усовершенствований.

Одно из главных отличий обновленного Emira — новая топовая комплектация Emira V6 SE. Под капотом установлен 3,5-литровый турбированный V6, выдающий 400 л.с. 6-ступенчатая коробка передач доступна как в механическом варианте, так и в виде «автомата». Emira V6 SE имеет перенастроенную подвеску с адаптивными амортизаторами и новые режимы езды Tour и Sport. Кроме того, для лучшей управляемости и устойчивости автомобиля были скорректированы регулировки схода-развала колес.

Базовая версия Turbo SE оборудована знакомым по прошлой версии Emira турбированным 2,0-литровым V6 мощностью 360 л.с. Стыкуется агрегат с обновленной с 8-ступенчатой роботизированной коробкой с более быстрым и плавным переключением передач.

© Lotus

В обеих комплектациях Lotus Emira получил новую систему охлаждения мотора, которая не только эффективнее, но и легче предыдущей.

Что касается дизайна, то в палитре появились два новых цвета в дополнение к 13 другим: флуоресцентный зеленый и фиолетовый металлик. Опционально доступен дизайн Racing Line с яркими полосками на кузове и боковых зеркалах, черными дисками, специальными значками на кузове и в салоне.

В продажу обновленный Lotus Emira выйдет в сентябре 2025 года. Стоимость спорткара в версии Turbo — $107 969 или 8,5 млн по сегодняшнему обменному курсу. Цена V6 SE составляет $131 057, что в переводе на рубли равно 10,3 млн рублей.

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