Раритетный Lincoln Zephyr с современным мотором уйдет с молотка

Один из 54 экземпляров получил новое техническое оснащение, но сохранил оригинальный внешний вид.

© Mecum Auction

Редкий исторический автомобиль Lincoln Zephyr Continental, выпущенный в 1940 году, выставлен на продажу. Уникальный лот появился на сайте аукционного дома Mecum, специализирующегося на коллекционных моделях.

Zephyr считается одним из самых ярких и красивых автомобилей своей эпохи. Всего в период с 1939 по 1948 годы было выпущено 404 таких машин: 350 кабриолетов и 54 купе. Каждый экземпляр собирался вручную, имел фирменную отделку салона с обивкой из комбинации кожи и плетеной вельветовой ткани. Оснащалась машина 4,4-литровым 12-цилиндровым мотором, выдававшим 110 л.с.

© Mecum Auction

На аукционе выставлен Lincoln Zephyr Continental в кузове купе, так что лот достаточно редкий. Неизвестно, сколько именно экземпляров сохранилось до наших дней. Но в Сети встречаются изображения так называемых «амбарных» находок, т.е. машин из заброшенных гаражей и амбаров, и их состояние, естественно, оставляет желать лучшего.

Предыстория аукционного лота Lincoln Zephyr Continental неизвестна. Вполне возможно, что и этот автомобиль долгие годы пылился без дела, так как, судя по описанию, прошёл серьёзную реставрацию. Стандартный мотор заменили на современный 5,0-литровый V8, вместо 3-ступенчатой «механики» установили «автомат», подвеску тоже полностью переделали. После обновления «Зефир» проехал 5027 км.

© Mecum Auction

Торги пройдут в ближайшую субботу, 7 июня. Какую сумму организаторы планируют выручить за Lincoln Zephyr, неизвестно.

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