Центробанк заявил о снижении стоимости полисов ОСАГО

В то же время средняя выплата по «автогражданке» выросла на треть.

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В начале 2025 года средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась и составила 6990 рублей, сообщила пресс-служба Центробанка.

По сравнению с январем-мартом прошлого года обязательная «автогражданка» подешевела на 5,1%. Год назад средняя стоимость ОСАГО составляла 7300 рублей. При этом средняя выплата по страховым случаям выросла на 33,2% — с 76 700 до 102 200 рублей.

Суммарно за первый квартал текущего года обычные автовладельцы оформили 8,3 млн договоров обязательного автострахования. Еще около 1,5 млн полисов ОСАГО пришлось на общественный транспорт, представителей бизнеса, и.т.д.

Общая сумма премий по ОСАГО с января по март достигла 73,9 млрд рублей, а выплаты составили 51,7 млрд рублей.

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