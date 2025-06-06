Tesla потеряла $150 млрд из-за ссоры Маска и Трампа в соцсетях

Убыток компании сопоставим со стоимостью концернов Ford и General Motors вместе взятых.

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Акции американского производителя электромобилей Tesla упали в стоимости на 14%, до $284,7 за бумагу, на фоне конфликта основателя и гендиректора компании Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Forbes

По итогам четверга капитализация компании сократилась на $153 млрд. Для лучшего понимания, это суммарная стоимость трёх других крупных автокомпаний США — Ford, General Motors и Rivian. Рыночная стоимость Tesla на момент закрытия торгов составляла $1,07 трлн.

«Четверг, 5 июня, стал 11-м худшим торговым днем для Tesla с 2010 года, когда компания Маска вышла на биржу», — отметили аналитики фондового рынка.

Перепалка между основателем Tesla и главой Белого дома началась с того, что Маск написал в соцсетях: «Без меня Трамп проиграл бы на выборах». Кроме того, он поддержал призыв объявить президенту США импичмент. Трамп в свою очередь допустил отмену государственных субсидий и расторжение госконтрактов с компаниями Маска.

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Политическая активность и конфликтность Маска не впервые за последнее время привели к проблемам Tesla. Отчасти из-за этих причин продажи компании в Европе с начала года рухнули на 37,2%, в Китае — на 21,8%, а в США — на 13%. А стоимость ценных бумаг на бирже сократилась с $404,6 до $284,7.

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