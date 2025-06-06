Супергибрид и поддержка ИИ: представлен шестиместный кроссовер Geely Galaxy M9

Городской автомобиль оснащен набором «умных» электронных помощников и экономичным двигателем.

© Geely

На автовыставке в Милане состоялась премьера шестиместного кроссовера Geely Galaxy M9. Новый флагман линейки гибридов и «электричек» получил супергибридную силовую установку и поддержку искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба компании.

Кроссовер оборудован технологией AI Digital Chassis, представляющей собой цифровое шасси с элементами ИИ. Среди других технологических новшеств — продвинутый автопилот G-Pilot H, умеющий самостоятельно управлять машиной в городе и на шоссе, а также парковаться. Салон оснащен интеллектуальной системой AI Smart Cockpit с голосовым помощником на базе нейросети и усовершенствованной системой ADAS.

© Geely

В движение автомобиль приводит бензино-электрическая установка AI Cloud 2.0 EM-P Super Hybrid, которая одновременно мощная и экономичная. Расход топлива в смешанном режиме езды составляет 4,8 литра на 100 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды.

В Geely называют свою новинку одной из самых передовых в сегменте городских кроссоверов и соответствующей максимальным критериям безопасности. Сроки выхода Geely Galaxy M9 пока не объявлены, как и стоимость. Прогнозируемая цена — 200 тысяч юаней или 2,2 млн рублей.

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