Продажи пикапов Oting Z9 и Rich 7 в России начнутся осенью

Обе модели построены на базе внедорожников Nissan.

© Sinomach Auto

Первые поставки пикапов Oting Z9 и Rich 7 на российский рынок ожидаются осенью 2025 года. Об этом говорится в сообщении Sinomach Auto, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Обе модели находятся на финальной стадии получения сертификата Росстандарта, необходимого для выхода на российский рынок. Лабораторные испытания уже завершены.

«Новые модели будут представлены в четвертом квартале 2025 года в России», — рассказали в концерне Sinomach Auto, которому принадлежит бренд Oting.

Rich 7 построен на базе Nissan Navara и оборудуется бензиновым 2,0-литровым мотором на 228 л.с. или дизелем рабочим объёмом 2,3 литра с мощностью 166 л.с. Коробка передач — механическая 6-ступка, либо 8-скоростной «автомат». Привод может быть как передним, так и полным.

© Sinomach Auto

Z9 тоже базируется на модели Nissan — Xterra. В движение пикап приводит гибридная силовая установка с турбомотором 1.5 на 147 л.с. и 212-сильным электродвигателем. Запас хода в смешанном режиме — 1100 км.

Марка Oting вышла на российский рынок в ноябре 2023 года. На сегодняшний день в России официально представлены такие модели, как пикап-хардтоп Palasso и кроссовер Paladin. В следующем году линейку пополнит полноразмерный внедорожник на базе Nissan Patrol.

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