В России привезут новую версию бестселлера JAC T9

Один из самых востребованных пикапов среди российских автолюбителей будет иметь два моторных варианта.

© JAC

Популярный в России китайский пикап JAC T9 в самое ближайшее время обзаведется второй моторной версией. Выход новинки на российский рынок запланирован в середине лета, рассказали в отечественном представительстве марки.

Линейка, в которой сейчас представлен только пикап с 224-сильным атмосферником 2,0, пополнится дизельной модификацией. Такая версия T9 оснащается 2,0-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с. и 420 Н·м крутящего момента.

Более подробные технические сведения в JAC обещают представить ближе к старту продаж. Но, например, на других зарубежных рынках, как в Австралии и ЮАР, дизельный T9 продается 8-ступенчатым «автоматом» и имеет достаточно низкий для вездехода расход топлива — 7,8 литров на 100 км. Габариты с бензиновой версией одинаковые: 5330 x 1965 x 1880 мм, колёсная база — 3110 мм, высота дорожного просвета составляет 210 кмм.

Бензиновый пикап JAC T9 официально продаётся в России с мая 2024 года. За прошедшие 12 месяцев флагман китайской марки разошёлся в количестве около 3000 экземпляров и минувшей весной впервые возглавил рейтинг продаж в своём классе. Стоимость — от 3 499 000 рублей.

JAC T9 установил рекорд средней скорости в 24-часовом заезде