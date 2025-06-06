Ikon Tyres представила на российском рынке новые зимние шины Autograph Ice 10 и Autograph Snow 5

Российский производитель автомобильных покрышек Ikon Tyres вывел на рынок две топовые линейки своих зимних шин — шипованные Ikon Autograph Ice 10 и фрикционные Ikon Autograph Snow 5.

© Ikon Tyres

Презентация Ikon Autograph Ice 10 и Ikon Autograph Snow 5 приурочена к 20-летнему юбилею завода Ikon Tyres во Всеволожске, бывшего предприятия Nokian Tyres.

Представители компании отмечают, что покрышки Ice 10 и Snow 5 стали первым продуктом, полностью разработанным российским конструкторским бюро Ikon Tyres. С технической точки зрения шипованная Ice 10 и нешипованная Snow 5 конструктивно близки. Различия касаются наличия/отсутствия шипов и состава резиновой смеси протектора.

Особенностями обеих моделей колес считается наличие двойного текстильного каркаса, симметричного направленного рисунка протектора с 3D-ламелями и глубоких канавок. Производитель утверждает, что при разработке обеих моделей покрышек добился высоких показателей эластичности резины даже в условиях сильных морозов при высокой стойкости к истиранию. Ikon Autograph Ice 10 оснащена шипами оригинальной формы с сердечником, сечение которого напоминает по форме цифру восемь.

© Ikon Tyres

Испытания новых продуктов проходили на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Представители компании утверждают, что эти тесты продемонстрировали, что Autograph Ice 10 и Autograph Snow 5 не уступают, а по некоторым параметрам превосходят премиальные колёса ведущих иностранных шинных компаний.

На российском рынке новые покрышки будут представлены в 104 типоразмерах с посадочными диаметрами от R16 до R22. Отгрузки всех типоразмеров шипованной Autograph Ice 10 в розничную сеть начнутся не позднее сентября 2025 года, а нешипованная Autograph Snow 5 будет поступать в магазины на протяжении октября-декабря текущего года.

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