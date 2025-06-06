С гоночного трека на дорогу: состоялась премьера штучного гиперкара Porsche 963 RSP

Гражданская версия гоночного Porsche 963 дебютировала на дорогах общего пользования

© Porsche

Компания Porsche представила автомобильному миру дорожную версию своего гоночного гиперкара 963. Гражданская модификация спортпрототипа не просто дебютировала на публике, но и проехала свои первые километры, сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Всего второй раз в своей долгой и славной истории в автоспорте Porsche решилась на трансформацию лемановского автомобиля в дорожную модель. Первый такой эксперимент состоялся в середине 70-х, когда спортпрототип 917K, выигравший «24 часа Ле-Мана» в 1970 году, был преобразован в штучный дорожный экземпляр.

Единственным в своем роде будет и Porsche 963 RSP. Как и предполагалось ранее, построен дорожный гиперкар для легенды американского автоспорта Роджера Пенске, владельца гоночных команд в NASCAR, IndyCar и, конечно, гонках на выносливость. Кстати, именно коллектив «Седого Роджера» представляет сейчас Porsche в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и североамериканском первенстве IMSA.

Работа над проектом началась 12 октября прошлого года и заняла меньше года. Построена машина на абсолютно новом шасси, монокок гоночного 913 не стали брать за основу. Были полностью переработаны подвеска и ходовая часть. Кузов сохранил характерные для гоночной модели очертания, но изменился точечно: были убраны огромные вентиляционные отверстия над колесными арками, переработано заднее крыло, установлены передний и задний крепления номерных знаков, а также увеличен дорожный просвет. Фары и задние фонари обзавелись поворотниками, но остались похожи на оригинал. Как и автомобиль графа Росси 50 лет назад, Porsche 963 RSP окрашен в серебряный цвет.

Гибридная силовая установка V8 и секвентальная 7-ступенчатая коробка передач были перенесены с гоночного болида, хотя и потребовалась некоторая адаптация. Электромотор на задней оси перенастроили для более плавной выдачи мощности. А двухтурбинный 4,6-литровый V8 мощностью 680 л.с. теперь работает на бензине, а не на биотопливе.

© Porsche

Сильнее всего дорожная версия отличается от лемановской внутри. Салон обтянут коричневой кожей и алькантарой, а карбоновые гоночные сиденья смягчены обивкой ручной работы и имеют фиксированные подголовники. Отделку из кожи получил и руль в виде штурвала, как 963. Появился в кокпите даже подстаканник, напечатанный на 3D-принтере. В Porsche не стали вдаваться в подробности, но, судя по изображениям, машина — одноместная.

Дебют Porsche 963 RSP состоялся в пятницу, 6 июня, в Ле-Мане, где на следующей неделе пройдет знаменитый суточный марафон «24 часа Ле-Мана». Под управлением немецкого гонщика Тимо Бернхарда гиперкар проехал по дорогам общего пользования, по которым частично проходит гоночное кольцо Сарт.

«Нереальный опыт, который я запомню на всю жизнь! Машина ведет себя безупречно и кажется дружелюбнее и послушнее, чем гоночный 963», — поделился впечатлениями победитель «24 часов Ле-Мана» 2017 года.

До владельца Porsche 963 RSP доберётся нескоро. На следующей неделе уникальная машина будет представлена в Ле-Мане, потом её выставят на некоторое время в музее компании в Штутгарте. В июле гиперкар можно будет увидеть на Фестивале скорости в Гудвуде, а в августе — на автошоу Monterey Car Week в Калифорнии.

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