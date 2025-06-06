С гоночного трека на дорогу: состоялась премьера штучного гиперкара Porsche 963 RSP
Гражданская версия гоночного Porsche 963 дебютировала на дорогах общего пользования
Компания Porsche представила автомобильному миру дорожную версию своего гоночного гиперкара 963. Гражданская модификация спортпрототипа не просто дебютировала на публике, но и проехала свои первые километры, сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.
Всего второй раз в своей долгой и славной истории в автоспорте Porsche решилась на трансформацию лемановского автомобиля в дорожную модель. Первый такой эксперимент состоялся в середине 70-х, когда спортпрототип 917K, выигравший «24 часа Ле-Мана» в 1970 году, был преобразован в штучный дорожный экземпляр.
Единственным в своем роде будет и Porsche 963 RSP. Как и предполагалось ранее, построен дорожный гиперкар для легенды американского автоспорта Роджера Пенске, владельца гоночных команд в NASCAR, IndyCar и, конечно, гонках на выносливость. Кстати, именно коллектив «Седого Роджера» представляет сейчас Porsche в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и североамериканском первенстве IMSA.
Работа над проектом началась 12 октября прошлого года и заняла меньше года. Построена машина на абсолютно новом шасси, монокок гоночного 913 не стали брать за основу. Были полностью переработаны подвеска и ходовая часть. Кузов сохранил характерные для гоночной модели очертания, но изменился точечно: были убраны огромные вентиляционные отверстия над колесными арками, переработано заднее крыло, установлены передний и задний крепления номерных знаков, а также увеличен дорожный просвет. Фары и задние фонари обзавелись поворотниками, но остались похожи на оригинал. Как и автомобиль графа Росси 50 лет назад, Porsche 963 RSP окрашен в серебряный цвет.
Гибридная силовая установка V8 и секвентальная 7-ступенчатая коробка передач были перенесены с гоночного болида, хотя и потребовалась некоторая адаптация. Электромотор на задней оси перенастроили для более плавной выдачи мощности. А двухтурбинный 4,6-литровый V8 мощностью 680 л.с. теперь работает на бензине, а не на биотопливе.
Сильнее всего дорожная версия отличается от лемановской внутри. Салон обтянут коричневой кожей и алькантарой, а карбоновые гоночные сиденья смягчены обивкой ручной работы и имеют фиксированные подголовники. Отделку из кожи получил и руль в виде штурвала, как 963. Появился в кокпите даже подстаканник, напечатанный на 3D-принтере. В Porsche не стали вдаваться в подробности, но, судя по изображениям, машина — одноместная.
Дебют Porsche 963 RSP состоялся в пятницу, 6 июня, в Ле-Мане, где на следующей неделе пройдет знаменитый суточный марафон «24 часа Ле-Мана». Под управлением немецкого гонщика Тимо Бернхарда гиперкар проехал по дорогам общего пользования, по которым частично проходит гоночное кольцо Сарт.
«Нереальный опыт, который я запомню на всю жизнь! Машина ведет себя безупречно и кажется дружелюбнее и послушнее, чем гоночный 963», — поделился впечатлениями победитель «24 часов Ле-Мана» 2017 года.
До владельца Porsche 963 RSP доберётся нескоро. На следующей неделе уникальная машина будет представлена в Ле-Мане, потом её выставят на некоторое время в музее компании в Штутгарте. В июле гиперкар можно будет увидеть на Фестивале скорости в Гудвуде, а в августе — на автошоу Monterey Car Week в Калифорнии.
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