Рассекречены технические подробности электрического кроссовера Toyota bZ5

Машина получит китайский двигатель и будет выпускаться в Поднебесной.

© Toyota

Японская компания Toyota готовится к запуску производства своей 22-й электрифицированной модели. Новинка «зеленого» семейства bZ под индексом «5» будет официально представлена только на следующей неделе, но некоторые подробности стали известны уже сейчас, передаёт CarNewsChina.

Батарейный автомобиль относится к классу D-SUV, то есть это среднеразмерный кроссовер. Длина bZ5 составляет 4780 мм, ширина — 1866 мм, высота — 1510 мм, а колёсная база равна 2880 мм. В движение машина приводится колесами на 21-дюймовых легкосплавных дисках.

Toyota bZ5 будет доступна в двух версиях. В обоих вариантах электрокроссовер оснащается 272-сильным электромотором BYD FinDreams на передней оси. Единственная разница — в емкости тягового аккумулятора. Цифры пока не раскрыты, но одна батарея обеспечивает запас хода до 550 км, вторая — до 630 км.

© Toyota

Стоимость Toyota bZ5 составит от $18-22 тысячи в зависимости от дальнобойности. По сегодняшнему обменному курсу это 1,4-1,7 тысяч рублей.

Производство электрокроссовера будет налажено на совместном предприятии FAW Toyota Motor в китайском городе Чэнду. Официальная презентация паркетник состоится в следующий вторник, 10 июня. Старт продаж состоится в течение лета.

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