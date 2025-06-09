Toyota победила на Ралли Сардинии, Ожье побил рекорд Лёба

Действующие чемпионы зачета производителей WRC одержали шестую победу из шести возможных в 2025 году.

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Заводская команда Toyota Gazoo Racing продлила свою победную серию на этапах чемпионата мира по ралли. Вместе с Себастьеном Ожье «японцы» выиграли Ралли Сардинии в минувшие выходные, в шестой раз из шести возможных в сезоне-2025 обыграв соперников.

Toyota не считалась фаворитом итальянского этапа. Лидеры чемпионата, в отличие от Hyundai, не проводили тут тесты неделей ранее и, следовательно, имели меньший базис по настройкам автомобиля. Плюс, Элфин Эванс, Калле Рованпера и Себастьен Ожье, как пилоты из топ-3 чемпионата, в первый день работали «открывашками», что на убойных гравийных дорогах итальянского полуострова всегда крайне невыгодно.

Тем не менее самый опытный гонщик из ведущего трио Toyota – Ожье, четырежды побеждавший на Сардинии – уже с первого спецучастка включился в сражение за победу. Восьмикратный чемпион мира выиграл стартовый доп и большую часть дистанции трехдневной гонки соревновался с гонщиками Hyundai Тьерри Невиллем и Оттом Тянаком.

Конкуренты не смогли поддержать темп Ожье. Нёвилль наскочил на камень, оторвал левое заднее колесо и сошел. А Тянак потерял время из-за поломки амортизатора. Французский гонщик, наоборот, был безупречен, за исключением небольшого разворота и касания дерева в воскресенье утром, и записал в свой актив еще пять выигранных СУ.

По итогам 16-ти допов и 320 км Ожье финишировал первым с отрывом 7,9 секунды от ближайшего соперника, которым, несмотря на поломку в субботу, стал Тянак. Для француза этот успех стал 64-м в карьере, третьим в сезоне и рекордным пятым на Сардинии. Таким образом, по числу побед на итальянском ралли Себ превзошел своего соотечественника и тезку Себастьена Лёба..

Дополнил призовую тройку Калле Рованпера, проиграв, правда, 50 секунд победителю. Четвертым финишировал лидер чемпионата Элфин Эванс, а замкнул топ-5 четвертый гонщик Toyota Такамото Кацута.

Эванс, несмотря на второй подряд финиш за пределами призовой тройки, остался во главе чемпионата. А вот на второе место вышел Ожье: француз, выступающий в этом году только на отдельных этапах, сократил отставание до 19 очков. Toyota в зачете производителей "везет" уже 69 очков Hyundai.

Следующий, седьмой этап WRC 2025 года, пройдет с 26 по 29 июня в Греции.