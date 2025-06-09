Dongfeng объявил цены на кроссоверы Huge и Mage  в России

Состоялась премьера двух паркетников Dongfeng.

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Китайская компания Dongfeng на презентации в Москве, 9 июня, представила сразу две новые модели для российского рынка. Отечественную линейку пополнили среднеразмерный кроссовер Mage и флагманский Huge. О стоимости и подробностях о новинках с места события рассказал корреспондент «Рамблер Авто».

Mage на старте продаж будет стоить в базовой версии Emotion 2 550 000 рублей (2 850 000 в дальнейшем) и 2 700 000 рублей (2 950 000 после окончания периода скидок) в расширенном варианте Progressive. Цена Huge в стандартной комплектации Modern составит 2 750 000 рублей (2 900 000) и 2 890 000 рублей (3 100 000) в версии Executive. Гарантия от завода-изготовителя — 5 лет или первые 150 тысяч км.

Двигатель на кроссоверах одинаковый: бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. и 305 Н·м крутящего момента. Коробка передач и там, и там — 7-ступенчатый «робот». Мощность передаётся только на передние колеса.

Отличаются Mage и Huge по габаритам: 4650×1905×1630 мм и 4720х1910х1702 мм. Колесная база равна 2775 и 2825 мм соответственно. Дорожный просвет в обоих случаях — 202 мм.

Dongfeng Mage будет доступен в России в семи цветах: белый, серебристый, зеленый, синий, черный, белый или серебряный с черной крышей. Выбор цвета Huge ограничивается тремя вариантами: белый, синий и черный металлик. Салон везде одинаковый — черный с белой прострочкой.

Обе новинки адаптированы к российским климатическим условиям и оснащены полным пакетом «теплых» опций с обогревом руля, передних сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя. Кузова на Mage и Huge получили антикоррозийную обработку и оцинковку. Что касается других адаптаций, то мультимедийная система в обоих кроссоверах полностью русифицирована.

В базовое оснащение кроссоверов включены электропривод задней двери, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. В топовой комплектации имеется панорамная крыша.

Сейчас в российской линейке Dongfeng представлены: универсальный кроссовер DFSK 500, седан бизнес-класса Shine Max, 7-местный кроссовер 580, кросс-купе DFSK ix5, 7-местный внедорожник DFSK ix7 и пикап DF6.

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