Aston Martin выпустит эксклюзивную версию гиперкара Valkyrie

Тираж будет ограничен десятью экземплярами.

© Aston Martin

Серийное производство дорожного гиперкара Aston Martin Valkyrie завершилось в 2024 году. Все 150 машин проданы. Однако у поклонников британской премиум-марки теперь появился ещё один шанс стать владельцем уникального суперкара.

© Aston Martin

Спецверсия Valkyrie под индексом LM — это по сути клиентский вариант гоночного гиперкара, с которым Aston Martin выступит в «24 часах Ле-Мана» в следующие выходные. Модель унаследовала 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 от Cosworth и 7-ступенчатую ​​секвентальную коробку передач с подрулевыми переключателями, а также двухрычажную подвеску с толкателями и регулируемыми спортивными амортизаторами.

От гоночной машины Valkyrie LM отличается переработанным интерфейсом кабины, регулировками топливной системы под топливо на обычных заправках и шинами Pirelli другого состава. Теоретически, клиентский гиперкар должен быть даже быстрее гоночного, так как убраны ограничения по электронике и весовой балласт, положенные регламентом гонок WEC и IMSA.

© Aston Martin

Aston Martin планирует начать поставки Valkyrie LM во втором квартале 2026 года. Неизвестно, сколько будет стоить машина, но наверняка трековая версия окажется дороже обычной, ценник на которую начинался от $3,2 млн (253 млн рублей).

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