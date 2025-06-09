Aston Martin выпустит эксклюзивную версию гиперкара Valkyrie
Тираж будет ограничен десятью экземплярами.
Серийное производство дорожного гиперкара Aston Martin Valkyrie завершилось в 2024 году. Все 150 машин проданы. Однако у поклонников британской премиум-марки теперь появился ещё один шанс стать владельцем уникального суперкара.
Спецверсия Valkyrie под индексом LM — это по сути клиентский вариант гоночного гиперкара, с которым Aston Martin выступит в «24 часах Ле-Мана» в следующие выходные. Модель унаследовала 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 от Cosworth и 7-ступенчатую секвентальную коробку передач с подрулевыми переключателями, а также двухрычажную подвеску с толкателями и регулируемыми спортивными амортизаторами.
От гоночной машины Valkyrie LM отличается переработанным интерфейсом кабины, регулировками топливной системы под топливо на обычных заправках и шинами Pirelli другого состава. Теоретически, клиентский гиперкар должен быть даже быстрее гоночного, так как убраны ограничения по электронике и весовой балласт, положенные регламентом гонок WEC и IMSA.
Aston Martin планирует начать поставки Valkyrie LM во втором квартале 2026 года. Неизвестно, сколько будет стоить машина, но наверняка трековая версия окажется дороже обычной, ценник на которую начинался от $3,2 млн (253 млн рублей).
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