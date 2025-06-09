«Ураган 150»: в России разработали сверхбыструю зарядку для электромобилей

Пополнить запас электроэнергии можно всего за 20-30 минут.

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Новая российское устройство быстрой зарядки электрокаров поступило в производство. Разработка компании «Яблочков» из Сколково получила название «Ураган 150».

Станция мощностью 150 кВт позволяет зарядить тяговый аккумулятор с 10% до 80% всего за 20-30 минут. Устройство совместимо с большинством электрических моделей и поддерживает зарядку одновременно трёх машин. При этом зарядка способна бесперебойно работать в самых разных климатических условиях: от -35°C до +50°C.

Система была успешно испытана на электробусных маршрутах, где станции могут работать по 16 часов в сутки.

© «Яблочков»

«Устройство полностью производится в России, имеет подтвержденную локализацию», — рассказали в Сколково.

«Ураган 150» — не единственная станция быстрой зарядки российского производства. Выпуском хабов на 150-200 кВт также занимаются компании «Электротех», «РосЭкоМобиль», «Энергия Будущего».

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