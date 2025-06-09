В симуляторе Gran Turismo впервые появится китайский автомобиль

Экстремальный суперкар из Поднебесной понравился разработчикам.

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Китайский автопром добрался и до компьютерных игр-симуляторов. В скором времени модельный ряд в популярной серии Gran Turismo пополнится суперседаном Xiaomi SU7 Ultra, сообщает Xiaomi Time.

Самый быстрый китайский автомобиль дебютирует в симуляторе после ближайшего обновления седьмой части франшизы. Дополнение уже находится в разработке и скоро появится в игре.

Как рассказали в Polyphony, компании-разработчике Gran Turismo, они обратили внимание на Xiaomi SU7 Ultra после установки рекордного времени прохождения Нюрбургринга. В октябре прошлого года экстремальный суперкар поставил рекорд круга для четырехдверных автомобилей — 6.46,87.

Спортивная версия электрического седана Xiaomi SU7 оснащается силовой установкой мощностью 1526 л.с. Cпринт до 100 км/ч автомобиль проходит за 2,1 секунды, максимальная скорость — 350 км/ч.

Список автомобилей в Gran Turismo 7 на данный момент насчитывает 71 марку и 536 моделей. В их числе — такие мощные суперкары, как Aston Martin Valkyrie, Bugatti Chiron, Chevrolet Corvette ZR1, Lamborghini Huracan и многие другие.

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