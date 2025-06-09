В Dongfeng назвали сроки старта продаж кроссоверов Huge и Mage

Корреспондент «Рамблер Авто» узнал, когда две новинки российского рынка выйдут в продажу.

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Новые кроссоверы Dongfeng — Huge и Mage — появятся в доступе в автосалонах в течение месяца, рассказали в российском представительстве компании.

В понедельник, 9 июня, китайский автопроизводитель презентовал в Москве две новинки. Паркетники имеют одинаковые мотор и трансмиссию, но отличаются по габаритам и оснащению. В продажу модели выйдут одновременно.

«В ближайшее время буквально в пределах месяца планируется. Мы дополнительно сообщим — ориентировочно на следующей неделе», — приводит слова представителя Dongfeng корреспондент «Рамблер Авто».

На старте продаж кроссоверы будут продаваться со скидкой 250-300 тысяч рублей. Стоимость среднеразмерного Mage — от 2 550 000 рублей, флагманский Huge стоит минимум 2 750 000 рублей.

Dongfeng объявил цены на кроссоверы Huge и Mage в России