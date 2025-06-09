2653 литра на зарплату: опубликован рейтинг регионов России по доступности бензина

Стало известно, сколько бензина жители разных субъектов РФ могут купить на одну заработную плату.

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Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ возглавили рейтинг российских регионов по доступности бензина. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Рейтинг составлен на соотношении цены на наиболее распространенную марку бензина АИ-92 и доходов населения в том или ином субъекте РФ. Больше всего топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители столицы и регионов Крайнего Севера — более 2 тысяч литров в месяц при общероссийском уровне 1385 литров.

Еще в девяти регионах – Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Магаданской области, Сахалинской области, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Камчатском крае, Московской области и Республике Саха (Якутия) — жители могут заправить машину на 1,5 тысячи литров бензина в месяц.

Замыкают список Ингушетия и Чечня, где на среднюю в регионе заработную плату водители могут купить не более 850 литров АИ-92.

Топ-10 регионов России по доступности бензина АИ-92 в начале 2025 года:

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2653 литра; Москва — 2506; Чукотский автономный округ — 2425; Ненецкий автономный округ — 1974; Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 1972; Магаданская область — 1958; Сахалинская область — 1690; Санкт-Петербург — 1669; Мурманская область — 1667; Камчатский край — 1642.

Дешевле всего бензин АИ-92 стоит в Челябинской области — 52,75 рубля за литр. Далее следуют Курганская область (52,83 рубля) и Республика Татарстан (53,57 рубля). Самая высокая цена зафиксирована в Республике Саха (Якутия) — 72,07 рубля за литр.

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