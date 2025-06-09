Alfa Romeo анонсировала загадочную мировую премьеру: пять основных версий

Презентация состоится в ближайший вторник, 10 июня.

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Итальянский производитель спортивных и гоночных машин Alfa Romeo анонсировал мировую премьеру. Во вторник, 10 июня, компания покажет некую «смелую» новинку.

В преддверии презентации миланская марка опубликовала тизер в виде изображения узнаваемого логотипа с крестом и змеей и красным треугольником на их фоне.

«Там, где горит страсть, начинаются перемены. Впереди новая смелая глава», — говорится в подписи к тизеру.

Чего ждать от премьеры – большой вопрос. Есть три основные версии: Alfa Romeo покажет внедорожник Stelvio второго поколения, рестайлинговую версию кроссовера Tonale или абсолютно новый суперкар от подразделения Alfa Romeo Bottega, отвечавшего за разработку 33 Stradale.

Есть и менее вероятные гипотезы. Среди них — новая генерация электрического кроссовера Junior или лимитированная модель в честь 115-летия Alfa Romeo.

Ждать разгадки тайны осталось недолго. Презентация состоится во вторник в 17:30 по московскому времени.

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