В списке возможных названий кроссовера Lada появился ещё один вариант

В электронной базе обнаружилось новое наименование, принадлежащее АвтоВАЗу.

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Меньше двух недель осталось до одной из самых долгожданных премьер 2025 года в российской автоиндустрии. На следующей неделе АвтоВАЗ впервые покажет свой первый кроссовер. Пока неизвестно даже, как будет называться эта машина. Список вариантов огромный, и теперь там появилось ещё одно наименование.

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) опубликована одобренная заявка на регистрацию товарного знака Astera. Марка оформлена по классу автомобилей.

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Необязательно, что кроссовер Lada будет называться Astera. Это лишь один из множества вариантов В запасе тольяттинского автогиганта на сегодняшний день числится десяток самых разных наименования, которые были зарегистрированы ещё несколько лет назад, но пока применения не нашли. В списке есть такие названия, как Altra, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa, XTour, Ursus и Terum.

Тем интереснее будет ждать презентацию паркетника Lada. Премьера пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и состоится 18 июня. Начало в 12:00 по московскому времени.

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