В списке возможных названий кроссовера Lada появился ещё один вариант
В электронной базе обнаружилось новое наименование, принадлежащее АвтоВАЗу.
Меньше двух недель осталось до одной из самых долгожданных премьер 2025 года в российской автоиндустрии. На следующей неделе АвтоВАЗ впервые покажет свой первый кроссовер. Пока неизвестно даже, как будет называться эта машина. Список вариантов огромный, и теперь там появилось ещё одно наименование.
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) опубликована одобренная заявка на регистрацию товарного знака Astera. Марка оформлена по классу автомобилей.
Необязательно, что кроссовер Lada будет называться Astera. Это лишь один из множества вариантов В запасе тольяттинского автогиганта на сегодняшний день числится десяток самых разных наименования, которые были зарегистрированы ещё несколько лет назад, но пока применения не нашли. В списке есть такие названия, как Altra, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa, XTour, Ursus и Terum.
Тем интереснее будет ждать презентацию паркетника Lada. Премьера пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и состоится 18 июня. Начало в 12:00 по московскому времени.
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