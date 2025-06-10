Skoda построила гоночный автомобиль на базе Enyaq RS

Трековая версия кросс-купе имеет стандартный мотор, но до 100 км/ч разгоняется на секунду быстрее гражданской модели.

© Škoda

Компания Skoda представила гоночный концепт Enyaq RS Race, построенный на базе обновленного кросс-купе Enyaq RS. Трековая версия намного легче дорожной и отличается улучшенными динамическими характеристиками.

Конструкторы чешской компании при создании спецверсии сэкономили в весе 316 кг. Если гражданский Enyaq RS весит

2183 кг, то гоночный — 1867 кг. Такая разница стала возможна благодаря применению биокомпозитного материала из льняных волокон. Из этого продукта сделаны бамперы, крылья, крыша и заднее крыло, а также приборная панель, дверные карты и пороги. Кроме того, стекла — ветровое, заднее и боковые — выполнены из поликарбоната.

© Škoda

Автомобиль получил стандартную двухмоторную электроустановку на 335 л.с. Однако за счёт меньшего веса и продвинутой аэродинамики модифицированный Enyaq RS набирает скорость гораздо быстрее и до «сотни» разгоняется за 4,4 секунды, что на секунду быстрее оригинала. Максимальная скорость прежняя — 180 км/ч.

Гоночная модель имеет регулируемую спортивную подвеску со специальными пружинами и амортизаторами. Среди других особенностей — гидравлический ручной тормоз, передние и задние дифференциалы повышенного трения и уменьшенный на 70 мм дорожный просвет.

Пока представлен только концепт. Как скоро появится полноценная гоночная версия Skoda Enyaq RS, в чешской компании не уточнили.

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