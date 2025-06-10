Гоночная Ferrari 365 GTB/4 Daytona выставлена на аукцион

Всего выпущено 15 таких автомобилей.

© Robin Adams/RM Sotheby’s

Уникальная историческая Ferrari 365 GTB/4 Daytona Competizione 1973 года уйдет с молотка. Гоночная машина, неоднократно участвовавшая в 24-часовых марафонах в Ле-Мане и Дайтоне, предлагается аукционным домом RM Sotheby's за $5,5-7,5 млн (435-593 млн рублей).

Выставленное на продажу шасси с индексом 16343 — один из 15-ти экземпляров, выпущенных заводом в Маранелло в первой половине 70-х. Машина была построена на базе спорткара Ferrari Daytona, но имеет более мощный 4,4-литровый бензиновый V12, другую аэродинамику и доработанное шасси.

Кроме того, данная версия 365 GTB/4 Daytona относится к версии Series III с форсированным 450-сильным мотором и стальными дверями вместо алюминиевых. Всего было собрано пять таких автомобилей.

© Robin Adams/RM Sotheby’s

Машина участвовала в «Ле-Мане» в 1974 году и «Дайтоне» в 1973, 1975 и 1981 годах. Причём в 1975-м Ferrari 365 GTB/4 Daytona выиграла «24 часа Дайтоны» в классе GT и заняла впечатляющее седьмое место в общем зачете гонки.

С начала 2000-х автомобиль находился в частной коллекции и неоднократно появлялся на различных выставках ретротехники. В 2011-м Ferrari 365 GTB/4 Daytona Competizione получила сертификат Ferrari Classiche, означающий историческую значимость автомобиля.

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