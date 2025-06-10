Audi поделилась тизером Q3 третьего поколения

Кроссовер будет официально представлен 16 июня.

© Audi

Компания Audi готовится к выпуску кроссовера Q3 нового поколения. Презентация пройдет на следующей неделе. Накануне премьеры в Ингольштадте показали первые изображения новинки.

На опубликованных затемненных тизерах можно рассмотреть матричные светодиодные фары с прямоугольными элементами и заостренной формой. По краям капота видны выштамповки, как на Q3 предыдущих генераций.

Подробности о новом Q3 немецкий концерн расскажет следующий понедельник, 16 июня. Начало презентации – в 22:30 по московскому времени.

Согласно инсайдерской информации, Audi Q3 будет доступен как в версиях с бензиновым и дизельным двигателями, так и с гибридной силовой установкой. Мощность в зависимости от агрегата — от 129 до 262 л.с. Привод может быть как полным, так и передним.

Audi Q3 впервые сошел с конвейера в 2011 году. За 14 лет кроссовер разошёлся по всему миру тиражом около 2 млн единиц.

Audi показала первое изображение седана A6