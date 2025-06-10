Mercedes-Benz отзывает электрические машины из-за неправильного звука

Около 100 батарейных машин нарушают стандарты безопасности.

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Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве электрических автомобилей 2022 года выпуска или позже, проданных в США. Сервисная компания небольшая, но имеет весьма интересную и необычную причину, сообщает Carscoops.

Дело в том, что по американским стандартам безопасности безшумные батарейные машины должны издавать звук на низких скоростях для оповещения пешеходов о своём приближении. Это может быть как тихий непрерывный гул, так и череда звуковых сигналов. Но в регламенте есть одно условие: машины одной марки, модели, года выпуска и типа кузова должны иметь одинаковое звучание.

Американский автомобильный регулятор NHTSA постановил, что на электрокарах Mercedes-Benz разный звук о предупреждении движения задним ходом, и это повышает риск ДТП с участием пешеходов. В этом списке оказались такие модели, как EQE, EQE, EQS SUV и EQS, а также подключаемый гибрид S580e 4Matic.

Звук на всех вышеуказанных электрических автомобилях будет стандартизирован путем обновления программного обеспечения бортового компьютера. Всего отзыву подлежат 93 машины.

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