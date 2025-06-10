24 этапа, 21 страна, 4 континента: опубликован календарь Формулы 1 на 2026 год
Престижный Гран При Монако впервые за многие десятилетия сменил дату проведения, в Испании появилась новая трасса, а итальянская Имола лишилась места в расписании.
Сезон-2025 в Формуле-1 едва преодолел первую треть, а Международная автомобильная федерация (FIA) и владельцы чемпионата уже представили календарь на 2026 год. Количество этапов не изменилось, но в расписании произошло несколько значимых изменений.
В следующем году пройдёт 24 гонки. Сезон стартует 8 марта в Австралии и завершится 6 декабря в Абу-Даби. Расписание покинула итальянская Имола, зато появился ещё один этап в Испании — новая городская трасса в Мадриде составит пару Барселоне, которая неизменно находится в календаре с 1991 года. Ещё одно изменение: Гран При Монако переехал со своего традиционного слота в конце мая на начало июня.
Календарь Формулы-1 на 2026 год
- Австралия — 8 марта;
- Китай — 15 марта;
- Япония — 29 марта;
- Бахрейн — 12 апреля;
- Саудовская Аравия — 19 апреля;
- Майами (США) — 3 мая;
- Канада — 24 мая;
- Монако — 7 июня;
- Барселона (Испания) — 14 июня;
- Австрия — 28 июня;
- Великобритания — 5 июля;
- Бельгия — 19 июля;
- Венгрия — 26 июля;
- Нидерланды — 23 августа;
- Италия — 6 сентября;
- Мадрид (Испания) — 13 сентября;
- Азербайджан — 27 сентября;
- Сингапур — 11 октября;
- Остин (США) — 25 октября;
- Мексика — 1 ноября;
- Бразилия — 8 ноября;
- Лас-Вегас (США) — 21 ноября;
- Катар — 29 ноября;
- Абу-Даби — 6 декабря.
Следующий сезон в Формуле-1 будет особенным, так как в чемпионате мира одновременно поменяются регламенты на шасси и двигатели. Болиды станут короче, уже и легче и обзаведутся новой системой активной аэродинамики с подвижными передними и задними антикрыльями. При этом мощность электрического довеска двигателя вырастет со 163 до 476 л.с., а бензиновый ДВС будет работать на полностью синтетическом топливе.
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