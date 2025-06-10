24 этапа, 21 страна, 4 континента: опубликован календарь Формулы 1 на 2026 год

Иван Беликов

Престижный Гран При Монако впервые за многие десятилетия сменил дату проведения, в Испании появилась новая трасса, а итальянская Имола лишилась места в расписании.

24 этапа, 21 страна, 4 континента: опубликован календарь Формулы 1 на 2026 год
© Luca Martini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сезон-2025 в Формуле-1 едва преодолел первую треть, а Международная автомобильная федерация (FIA) и владельцы чемпионата уже представили календарь на 2026 год. Количество этапов не изменилось, но в расписании произошло несколько значимых изменений.

В следующем году пройдёт 24 гонки. Сезон стартует 8 марта в Австралии и завершится 6 декабря в Абу-Даби. Расписание покинула итальянская Имола, зато появился ещё один этап в Испании — новая городская трасса в Мадриде составит пару Барселоне, которая неизменно находится в календаре с 1991 года. Ещё одно изменение: Гран При Монако переехал со своего традиционного слота в конце мая на начало июня.

Календарь Формулы-1 на 2026 год

  1. Австралия — 8 марта;
  2. Китай — 15 марта;
  3. Япония — 29 марта;
  4. Бахрейн — 12 апреля;
  5. Саудовская Аравия — 19 апреля;
  6. Майами (США) — 3 мая;
  7. Канада — 24 мая;
  8. Монако — 7 июня;
  9. Барселона (Испания) — 14 июня;
  10. Австрия — 28 июня;
  11. Великобритания — 5 июля;
  12. Бельгия — 19 июля;
  13. Венгрия — 26 июля;
  14. Нидерланды — 23 августа;
  15. Италия — 6 сентября;
  16. Мадрид (Испания) — 13 сентября;
  17. Азербайджан — 27 сентября;
  18. Сингапур — 11 октября;
  19. Остин (США) — 25 октября;
  20. Мексика — 1 ноября;
  21. Бразилия — 8 ноября;
  22. Лас-Вегас (США) — 21 ноября;
  23. Катар — 29 ноября;
  24. Абу-Даби — 6 декабря.

Следующий сезон в Формуле-1 будет особенным, так как в чемпионате мира одновременно поменяются регламенты на шасси и двигатели. Болиды станут короче, уже и легче и обзаведутся новой системой активной аэродинамики с подвижными передними и задними антикрыльями. При этом мощность электрического довеска двигателя вырастет со 163 до 476 л.с., а бензиновый ДВС будет работать на полностью синтетическом топливе.

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