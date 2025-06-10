24 этапа, 21 страна, 4 континента: опубликован календарь Формулы 1 на 2026 год

Престижный Гран При Монако впервые за многие десятилетия сменил дату проведения, в Испании появилась новая трасса, а итальянская Имола лишилась места в расписании.

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Сезон-2025 в Формуле-1 едва преодолел первую треть, а Международная автомобильная федерация (FIA) и владельцы чемпионата уже представили календарь на 2026 год. Количество этапов не изменилось, но в расписании произошло несколько значимых изменений.

В следующем году пройдёт 24 гонки. Сезон стартует 8 марта в Австралии и завершится 6 декабря в Абу-Даби. Расписание покинула итальянская Имола, зато появился ещё один этап в Испании — новая городская трасса в Мадриде составит пару Барселоне, которая неизменно находится в календаре с 1991 года. Ещё одно изменение: Гран При Монако переехал со своего традиционного слота в конце мая на начало июня.

Календарь Формулы-1 на 2026 год

Австралия — 8 марта; Китай — 15 марта; Япония — 29 марта; Бахрейн — 12 апреля; Саудовская Аравия — 19 апреля; Майами (США) — 3 мая; Канада — 24 мая; Монако — 7 июня; Барселона (Испания) — 14 июня; Австрия — 28 июня; Великобритания — 5 июля; Бельгия — 19 июля; Венгрия — 26 июля; Нидерланды — 23 августа; Италия — 6 сентября; Мадрид (Испания) — 13 сентября; Азербайджан — 27 сентября; Сингапур — 11 октября; Остин (США) — 25 октября; Мексика — 1 ноября; Бразилия — 8 ноября; Лас-Вегас (США) — 21 ноября; Катар — 29 ноября; Абу-Даби — 6 декабря.

Следующий сезон в Формуле-1 будет особенным, так как в чемпионате мира одновременно поменяются регламенты на шасси и двигатели. Болиды станут короче, уже и легче и обзаведутся новой системой активной аэродинамики с подвижными передними и задними антикрыльями. При этом мощность электрического довеска двигателя вырастет со 163 до 476 л.с., а бензиновый ДВС будет работать на полностью синтетическом топливе.

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